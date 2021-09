Lovitură pentru Reghecampf, înaintea jocului cu Dinamo! Un jucător important s-a accidentat

CSU Craiova și Dinamo București vor juca în această seară, de la ora 21.00, în runda cu numărul 10 din Liga 1!

Oltenii nu concep altceva decât victoria împotriva rivalei din Capitală, iar antrenorul Laurențiu Reghecampf a transmis clar la conferința de presă că nu mai acceptă pași greșiți din partea elevilor săi. Echipa lui Mihai Rotaru se află doar pe locul 10 în clasament și are 13 puncte acumulate după primele 9 runde.

Cu toate acestea însă, tehnicianul „juveților” a primit o veste rea chiar înaintea duelului cu Dinamo. Concret, potrivit informațiilor Pro Sport, bosniacul Elvir Koljic s-a accidentat din nou în ultima partidă a Craiovei și nu a mai efectuat vreun antrenament de la meciul din Cupă, cu CFR. „Dragonul” a simțit dureri în zona înghinală, astfel că Reghecampf nu va putea conta pe serviciile sale în această seară.

„Nu avem probleme de lot, numai unele uşoare cu Elvir Koljic, dar sperăm să avem lotul complet. Cu CFR am vrut să dau şansă şi jucătorilor proaspeţi, toţi din lot au dreptul să joace, nu am vrut să surprind, nu am nicio luptă de la distanţă cu Dan Petrescu, fiecare a vrut să câştige meciul. Avem jucători foarte buni, un lot numeros şi va trebui să iau cele mai bune decizii, jucătorii cei mai în formă, cei mai proaspeţi. M-aş simţi mult mai bine dacă poziţia noastră în clasament ar fi alta” spunea, ieri, Laurenţiu Reghecampf, la conferința de presă.