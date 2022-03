Lovitură puternică primită de un campion olimpic la natație după participarea la manifestația lui Vladimir Putin

Evgeny Rylov, dublu campion olimpic, a pierdut sponsorizarea primită de la compania Speedo, care produce echipamente pentru nataţie, după ce a participat la discursul de ,,Ziua reunificări Crimeei” al lui Vladimir Putin pe un stadion din Moscova.

De patru ori medaliat olimpic, Rylov a fost unul dintre cei opt sportivi ruşi identificaţi la mitingul găzduit de Putin pe Stadionul Lujniki vinerea trecută. Înotătorul rus a câştigat probele de 100 şi 200 de metri spate la JO Tokyo 2020. Ulterior, el a fost decorat de președintele rus.

Rylov a apărut pe scenă cu puţin timp înainte ca Putin să susţină un discurs. Înotătorul a urcat pe scenă alături de gimnaste, schiori şi patinatori artistici, care erau îmbrăcaţi cu geci pe care era inscripţionat simbolul „Z”, prezent pe echipamentele militare cu care armata rusă a invadat Ucraina.

Speedo a anunţat că donează soldul taxei de sponsorizare a lui Rylov către Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, care îi ajută în prezent pe ucrainenii nevoiţi să-și părăsească țara.

Sportivul de 25 de ani este și sergent la poliţia din Lobnia.

Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) a anunţat că verifică circumstanţele prezenţei lui Rylov la eveniment

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:

* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ

— Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 19, 2022