LPF a anunțat programul etapei a 4-a din Superliga României. Derby-ul Băniei se joacă la Tg. Jiu

FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova, pe 7 august, de la ora 21:30

Etapa a 4-a a Superligii va avea loc între 5 și 8 august. Derby-ul rundei, FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova, se va juca pe 7 august, de la ora 21:30.

În contextul în care stadionul „Ion Oblemenco” este închiriat până pe 30 septembrie pentru un festival muzical, ambele echipe oltene vor juca meciurile de pe teren propriu în alte orașe.

Astfel, FC U Craiova 1948 a ales să joace la Târgu Jiu, iar Universitatea Craiova la Turnu Severin. Ca urmare, meciul dintre cele două echipe din Craiova se va juca la Târgu Jiu.

„Noi jucăm la Târgiu Jiu. Am fost primiți foarte bine și în Liga a treia. Și la Severin ne simțim foarte bine și ne iubește lumea și acolo, dar am înțeles că sunt condiții mai bune la Târgu Jiu. Nu am vrut să ne aglomerăm pe acolo cu cei de la CS U.

Trebuie să ne recuperăm suporterii, pentru că foarte mulți au migrat spre CS U. Poate e mai bine să jucăm două-trei meciuri acolo. În Oltenia sunt suporteri de rezultat și poate ăsta a fost un motiv pentru care i-am pierdut”, a spus Mititelu conform Jurnal de Craiova.

„Când pisica nu e acasă, joacă șoarecii pe masă! Ne-au furat suporterii, sponsorii! Mai mult de jumătate din sponsorii lor sunt de la noi.

Ne-au furat multe și avem mult de recuperat!”, spunea Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, la începutul lunii, la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare.

Programul Etapei a 4-a din Superligă: