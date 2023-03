Lucian Filip spune lucrurilor pe nume: „Leonard Strizu a plecat pentru că nu s-a simţit bine aici”

FCSB întâlneşte Sepsi duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională, în Etapa a 30-a a Superligii, ultima din sezonul regulat.

„Leonard Strizu a plecat pentru că nu s-a simţit bine aici”, a dezvăluit Lucian Filip

Echipa roș-albastră a rămas fără antrenor după ce delegatul Mihai Pintilii, care se ocupă de partea tehnică, a fost suspendat de Comisia de disciplină a FRF.

Totodată, Leonard Strizu, care figura în acte ca antrenor principal, având licenţă Pro, cum prevede regulamentul, a decis să părăsească echipa.

În acest context, de pregătirea formației patronate de Gigi Becali se ocupă preparatorul fizic Lucian Filip. El s-a arătat încântat de varianta ca postul de antrenor principal al echipei să fie ocupat de un tehnician străin.

„Ar fi o experienţă nouă. Aşa cum am mai spus, sunt la început, vreau să învăţ cât mai multe lucruri şi îl aşteptăm cu braţele deschise, pentru că avem nevoie de un antrenor cu licenţă Pro.

Nu este un lucru nou, sunt foarte mulţi antrenori străini în Liga I, aşa că nu văd nicio problemă în acest sens. Jucătorii nu au reacţionat în niciun fel, sunt concentraţi, pentru că avem un meci greu, probabil vom afla mai multe după această partidă.

Situaţia a fost poate mai tensionată la suprafaţă, dar în interior, în vestiar, nu i-a afectat în niciun fel pe jucători. Săptămâna asta a decurs foarte bine şi noi suntem optimişti. Strizu a plecat pentru că nu s-a simţit bine aici, mai multe nu vreau să comentez”, a afirmat Filip.

„Nu am mai învins de mult timp Sepsi acasă”, amintește Lucian Filip

Referitor la partida cu Sepsi, Filip a spus că se aşteaptă la un meci greu, având în vedere că îl cunoaşte foarte bine pe antrenorul italian Cristiano Bergodi, care pregăteşte în amănunt fiecare meci.

„Mâine vom avea şi fanii alături, ca de fiecare dată, şi sper să jucăm fotbal, exact cum am făcut şi până acum. Nu avem probleme de lot. Etapa trecută am văzut foarte multe surprize. Sepsi are un antrenor pe care îl cunosc, am lucrat cu el în perioada în care era la Steaua şi ştiu că pune foarte mult accent pe partea tactică, pe aşezarea jucătorilor în teren.

Este un antrenor care pregăteşte foarte bine meciurile. Nu am mai învins de mult timp Sepsi acasă, de aceea am şi spus că ne aşteaptă o partidă foarte dificilă”, a adăugat acesta.