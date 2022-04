„Lucrez 24 de ore, cu 48 libere. Sunt obișnuit cu viața pe care o duc!”. Din campion al Ligii 1, a ajuns paznic al unui stadion din Hunedoara

A fost atacant la Corvinul Hunedoara și la Dinamo. A fost dublu campion cu echipa bucureșteană, dar acum e un simplu paznic al stadionului din orașul Hunedoara.

Mai precis, Florea Văetuș, ajuns la 65 de ani, a ieșit complet din sfera fotbalului, ocupând acum un post de paznic.

Florea Văetuș: „Lucrez 24 de ore, cu 48 libere. Sunt obișnuit cu viața pe care o duc!”

Fost antrenor la Corvinul Hunedoara, fostul internațional român a renunțat la această meserie, odată cu desființarea clubului în 2005.

„Am fost antrenor la Hunedoara, am plecat la Calan, apoi la Sadu. Am revenit apoi antrenor la juniori, la grupele de ’88, ’89, cu care am câștigat campionatul împotriva Timișoarei. Clubul s-a desființat prin 2005 și nu am mai profesat. Un prieten și-a deschis o școală și a propus să poarte numele «Florea Voetuș».

Am zis : «Bine». Și mi-a propus apoi să coordonez. Am acceptat, dar am zis că serviciul nu îl las. Apoi, am ieșit la pensie, de la combinatul siderurgic. Pensia nu e grozavă, la început era mai mică, dar acum s-a mai rotunjit. I-am zis lui Andone la un pahar de șpriț că accept orice, chiar și la pază.

Am vorbit cu domnul pe care mi l-a recomandat Andone, și am avut de ales între stadion și castel. Am ales stadionul. Lucrez 24 de ore, cu 48 libere. Sunt obișnuit cu viața pe care o duc”, a declarat Florea Văetuș, pentru cei de la GSP.

Cu Dinamo, Florea Văetuș a câștigat Cupa României (81/82) și 2 campionate (81/82, 82/83).