Lui Anghel Iordănescu nu îi surâde varianta Mutu selecționer: „La națională trebuie să ajungă oamenii cei mai valoroși!”

„Generalul” a vorbit despre posibilitatea ca Adrian Mutu să devină selecționerul României, însă nu a părut prea încântat de această propunere a FRF!

„Briliantul” este din ce în ce mai aproape de a ajunge la o înțelegere cu Răzvan Burleanu, asta după ce șefii de la Casa Fotbalului au fost refuzați, rând pe rând, de către Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. Astfel, s-a ajuns la varianta Adrian Mutu, însă Anghel Iordănescu nu vede cu ochi buni această mutare și crede că la echipa națională trebuie să ajungă cei mai valoroși antrenori ai momentului.

„În primul rând, la echipa națională trebuie să ajungă selecționeri oamenii cei mai valoroși, care au dovedit, care au avut realizări în fotbal și care au experiență. Asta nu înseamnă că aș avea ceva cu Mutu. Din punctul meu de vedere, îi urez succes și baftă. Dar, vă repet, la echipa națională trebuie să ajungă oamenii cei mai valoroși.

Înțeleg, de la voi din presă, că au refuzat Gică Hagi și Răzvan Lucescu. Cred, dacă mă iau tot după ce apare în media, că va refuza și Dan Petrescu. Lucru care pe mine mă mâhnește, pentru că echipa națională este de nerefuzat.

Ceea ce s-a spus, că nu avem jucători… eu contrazic pe toată lumea. Probabil că n-o să avem jucători la nivelul lui Dumitrache, Dobrin sau Balaci, dar avem un nucleu de jucători valoroși. Întotdeauna am avut încredere în jucătorul de fotbal din România. Mă întorc la selecționer. Fotbalul românesc are antrenori buni, foarte valoroși: Dan Petrescu, Răzvan Lucescu, Gică Hagi, Boloni, Pițurcă, Olăroiu.

Îmi este greu să mai continui această listă de antrenori, care ar putea să fie la echipa națională, pentru că s-ar interpreta, dacă aș pomeni numele băiatului meu. Dar, vă repet, cred și am convingerea că echipa națională este de nerefuzat”, a declarat Anghel Iordănescu, potrivit Fanatik.