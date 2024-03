Luis Enrique, antrenorul cel mai bine plătit din Ligue 1, Boloni, locul 10

Spaniolul Luis Enrique, este antrenorul cel mai bine plătit din campionatul de fotbal al Franţei, având un salariu lunar brut de 923.500 de euro la clubul Paris Saint-Germain, informează cotidianul L’Equipe.

Conform aceleiaşi surse, Ladislau Boloni, fostul selecţioner al României, ocupă locul al 10-lea în ierarhia salariilor antrenorilor din Ligue 1, încasând 70.000 de euro brut pe lună la formaţia FC Metz.

Luis Enrique este urmat în topul publicat de L’Equipe de austriacul Adi Huetter, antrenorul lui AS Monaco, care primeşte 250.000 de euro pe lună la gruparea din Principat, în timp ce poziţia a treia este ocupată de fostul internaţional francez Patrick Vieira, antrenorul lui RC Strasbourg, cu un salariu de 220.000 de euro pe lună, la egalitate cu portughezul Paulo Fonseca de la Lille OSC.

Iată cum se prezintă clasamentul salariilor antrenorilor din campionatul Franţei:

1. Luis Enrique (PSG) 923.500 euro

2. Adi Huetter (AS Monaco) 250.000

3. Patrick Vieira (RC Strasbourg) 220.000

4. Paulo Fonseca (Lille OSC) 220.000

5. Julien Stéphan (Rennes) 180.000

6. Jean-Louis Gasset (Olympique Marseille) 150.000

7. Franck Haise (Racing Lens) 150.000

8. Antoine Kombouaré (FC Nantes) 100.000

9. Pierre Sage (Olympique Lyon) 80.000

10. Laszlo Boloni (FC Metz) 70.000

11. Francesco Farioli (OGC Nice) 70.000

12. Eric Roy (Brest) 70.000

13. Will Still (Stade Reims) 70.000

14. Regis Le Bris (FC Lorient) 60.000

15. Luka Elsner (Le Havre) 50.000

16. Pascal Gastien (Clermont) 40.000

17. Michel Der Zakarian (Montpellier) 30.000

18. Carles Martinez Novell (FC Toulouse) 20.000