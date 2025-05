Luis Enrique este pregătit pentru finala Ligii Campionilor: „Sunt foarte mulțumit că nu depindem de un singur jucător”

Paris Saint-Germain și Inter Milano vor fi ‘la înălțime’ în finala Ligii Campionilor la fotbal, care le va opune pe 31 mai la Munchen, a declarat miercuri, pentru L’Equipe, antrenorul formației franceze, Luis Enrique.

„Suntem o echipă împotriva căreia este greu să joci”, avertizează tehnicianul

‘Sincer să fiu, mă concentrez pe cele două meciuri, finala Cupei Franței (sâmbătă împotriva lui Reims – n. r.) și Liga Campionilor’, a afirmat Luis Enrique.

Despre finala Ligii Campionilor, el a spus: ‘Se întâmplă rar în cariera unui jucător sau a unui antrenor să joace acest tip de meci. Există o presiune foarte mare și trebuie să știi s-o gestionezi, este obiectivul nostru’.

Tehnicianul a vorbit despre semifinala dintre Inter Milano și FC Barcelona, una din echipele pe care le-a pregătit: ‘Au fost două meciuri foarte bune de urmărit ca iubitor al fotbalului. Le-am văzut mai întâi ca suporter, apoi ca antrenor. Au fost mai multe goluri decât am crezut. Inter nu a fost niciodată mai slabă în această confruntare. Asta arată capacitatea lor. Sunt buni în atac, în tranziție, în atacuri poziționale, la fazele fixe. A fost un meci foarte deschis. Sper că finala nu va semăna cu aceste două meciuri’.

‘Îi știm pe Lautaro Martinez și Marcus Thuram. Sunt doi fotbaliști care joacă în centru, dar Inter este mai mult decât atât. Ei sunt capabili să înceapă de la Sommer, să practice un joc combinat, să paseze prin Dumfries. Sunt ca noi pentru că le place să aibă mingea cu mijlocul terenului și fundașii lor pot avansa. Indiferent cine lipsește, îți va fi întotdeauna greu să le iei mingea. Echipa este după chipul și asemănarea marelui său antrenor (Simone Inzaghi – n. r.). Barca a marcat șase goluri împotriva lor și totuși a fost eliminată. Au eliminat-o și pe Bayern. Dar și noi suntem o echipă împotriva căreia este greu să joci. Asta ar putea duce la una dintre cele mai bune finale ale Ligii Campionilor din ultimii ani. Vom fi la înălțime și cu siguranță va fi și Inter’, a spus Luis Enrique, care a câștigat Liga Campionilor cu Barcelona în 2015.

‘Întotdeauna e greu să ajungi într-o finală de Liga Campionilor. Fiecare jucător și antrenor visează asta, dar nu toată lumea reușește. Munca pe care am făcut-o cu Barca a fost extraordinară. Îndrăznesc să spun, chiar dacă mi s-a spus că era foarte ușor să câștigi Liga Campionilor cu acea echipă, am văzut că nu a fost atât de simplu. Aici, este un proiect foarte diferit. Împreună cu conducătorii, am construit echipa. Este un proiect de construcție. Dar sunt norocos să am o echipă cu mentalitate de echipă, lucru foarte greu de realizat în fotbal’, a declarat spaniolul.

‘Sunt foarte mulțumit că nu depindem de un singur jucător. Avem un avantaj, și anume că atunci când cineva lipsește, suntem mereu pregătiți’, a menționat el.

Întrebat dacă faptul că PSG este văzută astăzi de toți ca o adevărată echipă se datorează plecării lui Kylian Mbappe sau mentalitatea s-a schimbat, tehnicianul a răspuns: ‘Și în sezonul trecut eram o veritabilă echipă. Am ajuns în semifinalele Ligii Campionilor și am câștigat campionatul, Cupa și Trofeul Campionilor.’