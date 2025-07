Luka Modric, la despărțirea de Real Madrid: „Clubul mi-a dat totul”

Croatul Luka Modric, fotbalistul cu cele mai multe titluri din istoria lui Real Madrid, și-a luat rămas bun de la clubul spaniol, după ce a jucat ultimul său meci în tricoul ‘blanco’, miercuri, în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor, informează EFE.

„O eră de neuitat, glorioasă și plină de victorii, s-a încheiat. Ceea ce am trăit îmi oferă și mai multă bucurie. Amintindu-mi tot ce am realizat aici mă face foarte fericit, chiar dacă s-a terminat. Real Madrid mi-a dat totul ca fotbalist și pentru asta voi fi recunoscător pentru totdeauna. Voi fi mereu suporterul lui Real Madrid”, a declarat Modric pentru canalele oficiale ale clubului madrilen.

„A fost o călătorie lungă, dar una de neuitat. Am crescut mult ca jucător și ca persoană. Am o altă casă în afara casei mele, pentru că Madridul și Spania sunt ca a doua mea casă. Sunt foarte fericit și sigur că, în timp, voi deveni și mai conștient de ceea ce am realizat, pentru că voi avea nevoie de ceva timp pentru a rezuma toate emoțiile și tot ceea ce am realizat aici”, a adăugat decarul madrilenilor.

Luka Modric pleacă de pe Santiago Bernabeu cu un total de 28 de trofee, ceea ce îl face cel mai de succes jucător din istoria clubului Real Madrid.

„Atunci când aud aceste cifre, sunt fericit și mândru de ceea ce am realizat. Să fiu jucătorul care a câștigat cele mai multe titluri la cel mai bun club din istoria fotbalului este impresionant. Mai sunt și alte lucruri, cum ar fi afecțiunea oamenilor. Îmi amintesc mereu de asta, pentru că este ceva ce nimeni nu ți-o poate lua. Nu poți păcăli oamenii și nu te vor iubi doar pentru că joci pentru Real Madrid, dar afecțiunea pe care mi-au oferit-o este impresionantă. Nu mi-am imaginat niciodată”, a spus internaționalul croat.

Mijlocașul în vârstă de 39 de ani și-a exprimat, totodată recunoștința față de președintele Florentino Perez. ‘A fost foarte important pentru mine, în primul rând pentru că m-a adus aici. Din acel moment, mi-a arătat întotdeauna o afecțiune specială’.

El a mărturisit că se simțea diferit față de restul jucătorilor în relația sa cu președintele, așa cum au demonstrat-o lacrimile lui Florentino Pérez în ziua în care Modric și-a luat rămas bun de suporteri pe Santiago Bernabeu, în ultimul meci de La Liga.

„Acum pot să o spun: m-a tratat diferit, a avut o afecțiune foarte specială pentru mine. Și cred că a arătat-o în ultimul meu meci, pentru că nu-l văzusem niciodată pe președinte plângând. Când vezi imaginile, îți dai seama că această persoană te iubește cu adevărat. Îi voi fi veșnic recunoscător pentru tot ce a făcut pentru mine și familia mea”.

Printre multe momente de neuitat în tricoul lui Real Madrid, Modric și-a amintit de cel de-al zecelea trofeul cucerit de Real Madrid în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, „pentru că acolo putem spune că a început totul”, pe o cale plină de titluri în Champions League.

„A început dominația ultimilor 12 sau 13 ani, care a fost incredibilă, câștigând șase titluri în Liga Campionilor în decurs de zece ani. Întotdeauna menționez „la decima”, pentru că a fost ceva impresionant, iar felul în care am câștigat acel trofeu definește perfect ce înseamnă Real Madrid: să nu renunți niciodată și să crezi până la sfârșit. A fost de neuitat pentru fanii Real Madrid, pentru că numărul 10 este special. Și pentru mine este un număr special. Când îmi amintesc de acea sărbătoare, am întotdeauna un zâmbet pe față”, a mai spus Luka Modric.