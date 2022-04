„Mai am o lună de contract!”. Marius Șumudică, viitor incert? Unde va antrena din sezonul viitor tehnicianul celor de la Al Shabab

Marius Șumudică se pare că face minuni la formația arabă Al Shabab. Tehnicianul român a calificat echipa de pe primul loc în grupa din Liga Campionilor Asiei. Chiar și așa, viitorul său este incert, deoarece contractul său expiră curând.

Chiar dacă a înregistrat rezultate bune, de la preluarea echipei la finalul lunii martie, Șumi nu știe dacă va mai continua alături de aceștia, dar a ales o țară favorită.

„Există varianta continuării aici, mai există și alte variante!”

Marius Șumudică a vorbit despre calificarea echipei sale în faza următoare a Ligii Campionilor Asiei, dar și despre viitorul său în antrenorat.

„Referitor la această competiție (n.r. Liga Campionilor Asiei), este una foarte importantă. Am realizat un nou record în istoria lui Al Shabab, făcând 16 puncte din 18 posibile. Am marcat 18 goluri și am primit doar unul. Toată lumea este fericită, jucătorii sunt încrezători pentru finalul acesta de sezon.

Ne-am calificat în optimi, care se vor juca în februarie, vedem ce se întâmplă până atunci. Important este chiar obiectivul pe care îl aveam, să calific această echipă din grupe. Mai am o lună de contract. Există varianta continuării aici, mai există și alte variante, dar cu siguranță voi rămâne în zona Golfului”, a declarat Marius Șumudică, conform celor de la ProSport.