Măldărășanu, după ce Hermannstadt a învins-o fără drept de apel pe Dinamo: ”Nu au contat!”. Ce a spus de galeria ”Câinilor”

Hermannstadt a învins-o fără drept de apel pe Dinamo cu scorul de 3-0 (3-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a play-out-ului.

”Am făcut pressing sus, au greșit foarte multe mingi, noi am profitat. Am fost și noi agresivi, dar ei au făcut multe faulturi la limită. Din punct de vedere defensiv am fost foarte bine, ei nu au contat în atac.

O primă repriză bună, a doua gestionată așa cum trebuie, 3 puncte, începem play-out-ul cum trebuie, felicit băieții, felicit publicul. M-a impresionat galeria lui Dinamo”, a spus Măldărășanu.