Mandorlini încă este angajatul lui CFR Cluj: „Este încă sub contract cu clubul!”

Andrea Mandorlini a fost demis de CFR Cluj în această iarnă și înlocuit cu Adrian Mutu. Totuși, tehnicianul italian continuă să lucreze pentru formația din Gruia.

Despre colaborarea ce continuă între cele două părți a vorbit Cristi Balaj. Președintele ardelenilor a explicat ce se întâmplă de fapt.

„Este încă sub contract cu clubul!”

„Colaborăm cu Mandorlini, este încă sub contract cu clubul, am rămas în relații bune. Este în primul rând un antrenor foarte bun, când va primi o propunere vom înceta colaborarea cu el. În cele mai multe din situații am avut și avem în continuare relații bune cu cei cu care am colaborat”, a declarat Cristi Balaj, pentru PlaySport.