Marcel Răducanu, fostul jucător român de la Borussia Dortmund, a vorbit despre finala cu Real Madrid: „Toți sunt foarte optimiști!”

Borussia Dortmund va juca pe 1 iunie final Champions League împotriva celor de la Real Madrid. Marcel Răducanu, fostul juctor român trecut pe la Dortmund, a vorbit despre meciul dintre cele două formații.

Fostul internațional român a dezvăluit cum vor trăi nemții din orașul Dortmund întreaga finala. Iată ce a spus despre atmosfera premergătoare meciului de pe Wembley.

„Pfoa, ce se întâmplă aicea nu e adevărat! Nu mai poți să mergi pe străzi. Deja au organizat să se vadă meciul în mai multe săli lângă stadionul lui Borussia. Și în sala mare din Westfallenpark. Sunt 5-6 săli pline, unde se va transmite meciul.

Plus în centrul orașului la primărie, unde vor fi peste 5.000 de oameni. Oamenii se pregătesc ca de sărbătoare. Plus mii de oameni care s-au dus la Londra deși nu au bilet la meci. Lângă stadion au organizat acolo și fanii o să poată să vadă meciul. M-au invitat și pe mine la Londra, dar am preferat să rămân acasă.