Marian Iancu nu s-a mai abținut când a venit vorba de Rapid: ”Doar Șucu refuză să-l recunoască!”

Rapid nu a avut parte de cel mai bun sezon.

Echipa nu și-a îndeplinit obiectivele, iar Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o reacție dură.

”Rapidul, fără jucători selecționați de Mircea Lucescu în lotul echipei naționale a României! Falimentul unui proiect anunțat de mine, constant în ultimii trei ani. Doar Șucu refuză să-l recunoască!

Partea bună este că nu prea mai are ce să vândă și oricum ce are nu înseamnă sume mari. Partea proastă este că trebuie bani aduși din sursă proprie?! Concluzia firească este s-o lăsam mai ușor cu speranțele și visele noastre alb-vișinii!

Paratrăsnetul Angelescu ne va chinui în continuare și ne va hrănii orgoliul și patima noastră rapidistă cu promisiuni deșarte! Sterpe și sterile”, a scris Marian Iancu pe Facebook.