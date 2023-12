Marin Dună este dezamăgit de eșecul cu FCU 1948 Craiova: „Repriza a doua am dominat-o. O remiză era mai echitabilă”

Echipa FC Voluntari a fost învinsă pe teren propriu, cu 0-1, de FCU 1948 Craiova, în primul meci al etapei a 20-a din Superligă.

„Repriza a doua am dominat-o. O remiză era mai echitabilă”, a spus Marin Dună

Formația pregătită de Marin Dună venea după 5 meciuri foră înfrângere, două dintre cele 3 victorii fiind obținute în deplasare.

Tehnicianul recunoaște că echipa ilfoveană nu și-a creat prea multe ocazii de gol cu FCU 1948 Craiova, dar spune că o remiză era mai echitabilă.

„Ne-a stricat seria de rezulate pozitive. Suntem dezamăgiți. Prima repriză le-a aparținut lor. Au avut acel gol. În rest, au avut puține ocazii. Repriza a doua am dominat-o. Un rezultat de egalitate era mult mai echitabil. A fost un meci de uzură.

Ne-au surprins cu acea agresivitate. Acea fază nu anunța mai nimic. Asta a fost istoria. Am schimbat și sistemul. Am băgat tot ce am avut ofensiv. S-au apărat foarte bine. Nu a fost să fie.

Nu ne-am creat nici atât de multe ocazii ca în meciurile trecute. Meritam un punct. Nu știu dacă intra mingea pentru că practic a sărit sus. Adevărul este că a fost ofsaid, cum și la ei a fost”, a spus el.