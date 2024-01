Marin Dună, explicații după eșecul contra CFR-ului: ”E greu și pentru noi!”

Echipa CFR Cluj a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia ilfoveană FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a 23-a. A fost debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnică a clujenilor.

La finalul meciului, antrenorul ilfovenilor, Marin Dună, a tras mai multe concluzii.

Tehnicianul de la FC Voluntari susține că echipa lui trebuie să se adune și să obțină cele 3 puncte etapa viitoare.

”E greu și pentru noi. Am jucat de la egal la egal. Am avut ocazii mai clare. Fotbalul îți arată fel de fel de fețe. Ăsta e fotbalul. De asta e frumos. Bine, pentru noi n-a fost frumos. Ce putem spune? Cu cât trec etapele, presiunea e mai mare. Trebuie să adunăm puncte. Pe teren intră băieții și îi apasă. Orice gol și ocazie ratată se adună. Trebuie să ne adunăm și luăm trei puncte etapa următoare.

A fost un black-out după golul doi. O să analizăm și o să vedem ce avem de făcut. Etapele trec și nu adunăm puncte. Noi chiar eram încrezători. Noi am început și repriza a doua ok. La golul doi trebuia să avem reacție. Dar asta e. Mergem mai departe. Se fac fel de fel de speculații. Am citit un articol că am venit aici să facem economie. Am venit cu avionul, plecăm cu avionul. Am stat la cel mai scump hotel din Cluj”, a declarat Marin Dună.