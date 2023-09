Marin Dună și-a salvat scaunul după 2-0 în Cupa României cu Farul: „Sunt aceiași jucători de la începutul campionatului”

FC Voluntari a învins Farul cu 2-0, pe teren propriu, în prima etapă din Grupa D a Cupei României.

„Sunt aceiași jucători de la începutul campionatului”, spune Marin Dună după victoria cu Farul din Cupa României

A fost prima victorie a echipei ilfovene în fața unei echipe din Superligă, după 6 meciuri. precedentul succes datează din 7 august, când FC Voluntari a învins Rapid, pe teren propriu, cu 3-1, în etapa a 4-a din Superligă.

Au urmat cinci eșecuri și o remiză, plus o victorie în play-off-ul Cupei României, 2-1 înb deplasare cu divizionara secundă CSC Șelimbăr.

Au apărut zvonuri că antrenorul principal Marin Dună va fi schimbat, dar tehnicianul susține că în club nu s-a pus niciodată această problemă.

„E o victorie meritată. Am jucat foarte bine, am închis toate culoarele. Atitudinea a fost cea care trebuie.

Băieții au recunoscut că asta trebuie să fie atitudinea echipei. Am avut multe ocazii, numai Dumiter a avut două ocazii mari. E o victorie muncită care ne dă speranțe pe viitor.

Avem probleme medicale de care știți. Sunt jocuri din trei în trei zile, dar ăsta este fotbalul. O mare parte dintre ei vor juca și la Arad. Am mai menajat câțiva jucători, dar trebuie să joace.

Am mai spus-o. E inutil să ne punem o presiune, nu s-a discutat absolut nimic, ne-am văzut de treabă, am pregătit echipa, ne-am prezentat la meciuri, am câștigat meciuri.

În momentele mai dificile se vorbește, dar echipa a avut reacție și ne-a arătat fața de la începutul campionatului, când au fost aceiași jucători și aceiași antrenori”, a declarat Dună la finalul meciului.