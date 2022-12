Mario Camora, fără perdea după victoria cu FCSB: „Am demonstrat că suntem puternici!”

CFR Cluj a urcat pe locul 2 și a egalat liderul Farul (44 pct.) după victoria de joi seară cu FCSB (1-0).

Mario Camora, fundașul care a atins borna de 350 de meciuri în Liga 1, a vorbit despre victoria echipei sale. Iată ce a spus căpitanul celor de la CFR Cluj.

„Am demonstrat că suntem puternici!”

„E o victorie mare. Prima repriză n-a fost foarte plăcută pentru suporteri, FCSB a avut posesia, dar ocazii n-au fost de nicio parte. Am intrat bine în repriza a doua, am avut câteva ocazii mari de gol și cred că, în final, e o victorie meritată. Nu mai ai nevoie de motivație pentru acest meci, e mereu un derby cu FCSB. Trebuia să rămânem concentrați după egalul de la Botoșani, am fost concentrați, am dat dovadă de agresivitate.

Am demonstrat că suntem puternici în derby-uri. Suntem o echipă cu experiență, care știe să rezolve aceste meciuri. Mă bucur că fac parte din acest club, din această familie. Sper să mai joc mult timp aici”, a declarat Mario Camora, după victoria cu FCSB.