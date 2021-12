Marius Constantin, nemulțumit de numărul mare de greșeli din defensiva echipei CSU Craiova: „S-a întâmplat cam des la noi”

CSU Craiova a remizat, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-1, sâmbătă seară, în etapa a 21-a a Ligii I. Oltenii au bifat al șaptelea meci consecutiv fără victorie în Liga 1. La finalul partidei, Marius Constantin a vorbit despre rezultatele slabe înregistrate de CSU Craiova.

„Nu e ce ne-am dorit, dar din păcate nu suntem așa de concreți cum ar trebui în fața porții. A fost un meci pe care l-am dominat în mare majoritate, asta e impresia mea, ce am simțit eu în teren.

Am dominat de la un cap la altul, am pus presiune pe ei, ne-am creat situații destule, pe care, dacă nu reușim să le fructificăm, coroborat cu greșeala noastră din apărare, asta se întâmplă, nu reușim să câștigăm un meci pe care l-am avut în mână”, a spus Marius Constantin la finalul meciului.

Marius Constantin a vorbit și despre greșeala de la golul primit.

„Se poate întâmpla, s-a întâmplat cam des la noi, nu e vorba de un jucător anume. Se pare că a venit rândul fiecăruia să facă câte o greșeală, dar nu era nicio problemă, mai erau de jucat peste 80 de minute.

Nu am cedat, am încercat să întoarcem rezultatul, dar nu am reușit să le fructificăm. Ne analizăm fiecare meci, ce se face bine, ce se face rău și încercăm să nu mai facem greșeli. Dar când ratăm atât de mult și facem o greșeală atât de mare, e greu să câștigi. La fel am dominat și meciul cu FCSB, iar în minutul 92, nu știu.

Nu neapărat să ne batem la titlu, dar venim în fiecare zi motivați pentru meciul următor și tot timpul există meciul următor pe care trebuie să-l câștigăm. Ăsta e obiectivul nostru„, a precizat Marius Constantin.