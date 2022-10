Marius Măldărășanu e hotărât după egalul cu FCU Craiova: „Vreau să prindem play-off-ul!” – Ce a spus tehnicianul sibienilor!

Hermannstadt a obținut un rezultat de egalitate contra celor de la FCU Craiova (1-1). Sibienii veneau după 3 înfrângeri.

Marius Măldărășanu, tehnicianul echipei, a oferit o primă reacție după partida din Bănie. Iată ce a spus despre echipa sa.

„Lumea îşi doreşte mai mult. Este primul an al nostru după promovare şi nu e uşor!”

„Mi-aş fi dorit mai mult, dar după trei înfrâgeri, îmi doresc ca acesta să fie un punct de moral. Încrederea se pierde uşor.

Au calitate foarte bună (n.r. cei de la U Craiova 1948), iar asta a făcut ca noi să ne retragem. Asta ne-a arătat că am fost temători. Îmi pare rău că nu am jucat ca în momentele în care am avut doi atacanţi.

Cei care intră de pe bancă intră pe plus. Datorită pressingului agrssiv am avut o ocazie bună la 1-0. Am fost taxaţi. Până în minutul 70 au pus presiune pe noi.

Este un punct muncit şi sper să ne revenim. Avem jucători cu calitate bună. M-aş bucura să fim eficienți cu un singur gol dintr-un şut.

Din punctul de vedere al salariilor, suntem cu banii la zi. Nu vreau să marşăm pe acest subiect. Sunt mulţumit, dar puteam avea mai multe puncte, dar puteam avea şi mai puţine.

Lumea îşi doreşte mai mult. Este primul an al nostru după promovare şi nu e uşor. Am avut un parcurs bun în acest tur. Ne dorim (n.r.play-off-ul). Toate echipele au suferit”, a declarat Marius Măldărășanu, după egalul cu FCU Craiova.