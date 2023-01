Marius Măldărășanu, reacție după eșecul cu Craiova: „Astea le-am spus în vestiar!” – Ce a declarat tehnicianul sibienilor!

Hermannstadt a înregistrat a doua înfrângere consecutivă (0-2 contra CSU Craiova). Marius Măldărășanu, tehnicianul sibienilor, a reacționat la finalul partidei.

Mai exact, antrenorul a dezvăluit noul obiectiv al echipei. Iată ce a spus după eșecul cu oltenii.

„Astea le-am spus în vestiar!”

„În prima repriză, din punct de vedere defensiv am fost aproape perfecți. Noi am avut o ocazii mari prin Opruț și Butean. Din păcate, prea puțin pe plan ofensiv. În momentul în care nu pui probleme, era normal să stăm sub presiune. Craiova este o echipă care vine peste tine. Am făcut aceleași greșeli ca în meciul trecut, multe mingi pierdute.

A doua repriză, Andrei Ivan este un jucător de execuție. Știam acest lucru. Trebuia să-i blocăm piciorul drept. Jucătorul făcuse efort mare (n.r. – Cornel Ene), dar dacă închizi zona centrală un metri-doi nu îl lași să tragă la poartă. Și treci de acea fază. Asta nu înseamnă că am fi obținut mai mult. Pe urmă, am încercat să jucăm, am avut câteva situații.

Butean cred că a fost cheia, dar nu a putut să desfacă lacătul. A avut câteva situații, efort mare, inimos, și-a dorit mult, dar a avut un pic de neinspirație în fața porții. Nu este el cel care trebuie să marcheze, dar o putea face.

Astea le-am spus în vestiar: am luat șase puncte din aceste patru meciuri, cu echipe care își doresc titlul. Va trebui să trecem peste și normal ar fi să ne câștigăm meciurile de acasă, pentru că acum urmează duelurile cu echipele pe care trebuie să le lăsăm sub noi.”, a spus Măldărășanu, după meci.

Transferuri la Hermannstadt!

„Va mai veni un mijlocaș mâine. Am discutat și pentru un fundaș central, dar a căzut. Ăștia suntem. Aceiași am fost și în tur. Acum, se vede rău datorită acelor puncte luate în clasament. Nu vreau să dau în jucători, că n-avem bancă sau ceva, dar cine intră trebuie să-și facă treaba.

Biceanu a intrat foarte bine. Cred că doi jucători au fost sub nivelul celorlalți în prima repriză, aici am suferit. Trecem peste, așteptăm următorul meci.

Paraschiv nu este un jucător care să dispere după gol. El face ce trebuie pentru echipă. Nu a avut situații de a marca”, a mai spus tehnicianul.