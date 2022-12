Marius Măldărășanu, supărat după eșecul cu FC Voluntari: ”Nu este un rezualtat corect!”

Echipa FC Voluntari a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia FC Hermannstadt, scor 3-0, într-un meci al etapei a 19-a din Superligă.

Costin a marcat în minutul 16.

Nemec a punctat în minutul 76.

Damașcan a închis tabela în minutul 83.

La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

”Nu prea ar fi multe de spus. Rezultatul rămâne. Este cea mai dureroasă înfrângere a noastră. Prima repriză a fost echilibrată, puteam să intrăm în joc la acea ocazie a lui Baba. A doua repriză am forțat, am avut răbdare, am controlat jocul, dar ei au aglomerat zona centrală. Cred că este un rezultat mincinos, cu tot respectul pentru Voluntari.

E istorie meciul cu CFR. Altădată am fost noi pragmatici, dar de data asta nu am marcat și asta a făcut diferența. Este o perioadă grea, trebuie să mergem înainte. Am spus-o mereu că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Nu neg că nu ne gândim la play-off, dar este mult de muncă”, a spus Măldărășanu, la finalul meciului.