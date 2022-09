Marius Marin se gândește la Euro 2024 după egalul cu Finlanda: „Ar trebui să le facem cadou suporterilor români!”

România a plecat doar cu un punct din deplasarea cu Finlanda (1-1), însă „tricolorii” au aspirații mari. Marius Marin, mijlocașul de 24 de ani, visează deja la Euro 2024.

Mai exact, Marius Marin a declarat că va ajuta la calificarea naționalei României la un turneu final după câțiva ani de zile.

„Sunt mulți ani de când n-am mai văzut naționala la un Campionat European!”

„După părerea mea, am făcut un meci foarte bun astăzi, cred că meritam mai mult, având în vedere că am primit gol pe o pierdere de minge a noastră. Dar cred că, în mare, am făcut un meci foarte bun, am avut ocazii, am creat și cred că s-a văzut o diferență mare dintre meciul de acasă și cel de aici.

Cred că ne-a lipsit mai multă inventivitate în ultimii 20 de metri. Am ajuns acolo cu mingea, dar n-am băgat-o în poartă. La asta cred că trebuie să lucrăm mai mult pentru că avem un meci cu Bosnia, acasă, și ne dorim foarte mult să câștigăm. Pentru moralul nostru și pentru munca pe care am depus-o în această seară.

Am văzut altă atitudine în seara asta față de ultimul meci de acasă. Băieții au muncit mult și am venit aici cu gândul doar la victorie, dar se pare că ne-am ales cu egalul. Mă simt foarte bine, mă bucur că Mister are încredere în mine și se bazează pe mine. Trebuie să rămân cu capul jos, să muncesc pentru că sunt la început și încă n-am demonstrat nimic.

Cred că, dacă e să o luăm jucător cu jucător, mulți jucători din Serie B ar merita să joace în campionate mai tari. Dar avem contracte, eu anul trecut am jucat și finala de play-off, dar am pierdut-o. Sperăm ca anul ăsta să fie mai bun și să promovăm în Serie A.

(N.r. – Mergem la Euro?) Sincer, trebuie. Sunt mulți ani de când n-am mai văzut naționala la un Campionat European. Ne dorim foarte mult și ar trebui să le facem cadou și suporterilor români pentru că așteaptă de mult timp această oportunitate”, a spus Marius Marin, pentru Antena Sport.