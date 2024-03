Marius Șumudică a dat verdictul! Ce a spus despre amicalul pierdut de România cu Columbia: „De acolo au venit și golurile!”

Marius Șumudică a tras câteva concluzii după amicalul pierdut de România cu Columbia (2-3).

Tehnicianul român a analizat jocul dintre cele două naționale. Iată cum a văzut prestația „tricolorilor” în comparație cu cea a adversarilor.

„De acolo au venit și golurile!”

„E adevărat că am întâlnit o echipă puternică. S-a văzut clar că am pierdut toate duelurile, în primă fază. Am fost inferiori. Mai departe, calitatea și-a spus cuvântul până în minutul 80. E clar că au jucători de calitate superioară. Sunt jucători mulți care evoluează în Brazilia. Doar Luis Diaz joacă la Liverpool. Majoritatea evoluează în Brazilia. Acolo nu se joacă în viteză.

În America de Sud e un fotbal mai lent, bazat pe tehnica jucătorilor.

În prima repriză nu prea ne-au dat mingea, au controlat jocul. Rodriguez din poziția de număr 10 cobora mult să facă jocul, iar cei doi wingeri au intrat mult în interior. Acolo au avut superioritate. Când se duceau în părțile laterale… De acolo au venit și golurile, în momentul în care aveau situații de unu-contra-unu aveau calitatea necesară să ne scoată din joc. Suferim.

E o echipă peste noi. Cele două goluri ale României au venit în momentul în care ei au schimbat jucătorii. Până în minutul 65-70 a fost un joc dominat clar de echipa Columbiei și s-a văzut clar că sunt superiori în momentul de față. Faceți o comparație a fiecărei echipe și vedeți unde joacă fotbaliștii. Și după unde joacă ai noștri. Ăsta este adevărul”, a spus Marius Șumudică, pentru Digi Sport.