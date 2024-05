Marius Șumudică a fost ironizat de Gigi Becali: „Asta mi-a zis Șucu”

Rapid – FCSB 2-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct după înfrângerea din Giulești și a discutat cu Marius Șumudică, aflat în studio.

Becali a râs de Șumudică în startul dialogului, după ce acesta nu a fost ales de Dan Șucu pentru banca Rapidului. Apoi, Becali a devenit serios și a dezvăluit ce a discutat cu Șucu.

Gigi Becali: Lui Șumudică îi mai trebuie grade ca să îi dea Șucu bagheta. I-a zis Șucu să mai învețe ca să fie de talia lui Becali.

Marius Șumudică: O să mă pregătesc, domnule Becali, ce să fac…

Gigi Becali: Eu rămăsesem pentru Lucescu, dar văd că nu vine. Am renunțat la 30 de milioane de la Liverpool ca să concurez cu Lucescu. Serios vorbind, mi-ar fi plăcut să fi venit Șumudică la Rapid. Acum glumesc, dar nu intram în polemici cu el dacă venea.

Șumudică: Nu-mi permit eu să intru în polemici, eu sunt antrenor, nu sunt patron ca să bag eu bani.

Gigi Becali: Am înțeles că a zis Șucu că vă vine rândul și dumneavoastră, că veniți după Lennon. Eu am vorbit cu Șucu și mi-a zis: «Domne, poate dictatura pe care o faci e bună în România». Deci poate bagă și el dictatura acum. Nu știu exact la ce s-a referit, el știe ce e la el acolo. Eu am înțeles că Lennon nici nu vine să antreneze, vine să stea și antrenează altul. Eu mă rugam să nu vină Șumi, că aveam lupte grele cu el.