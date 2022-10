Marius Șumudică a spus de ce nu a vrut să preia FC U Craiova 1948: „Am refuzat! Nu se punea problema”

Antrenorul român Marius Șumudică a dezvăluit că a fost ofertat de Adrian Mititelu pentru a prelua FC U Craiova 1948, dar l-a refuzat.

„A fost o ofertă foarte bună, peste cea a Clujului”, a recunoscut Marius Șumudică

Tehnicianul, care în prezent pregătește echipa saudită Al-Raed, spune că negocierile s-au oprit, deoarece Adrian Mititelu voia să-i impună un om în staff-ul tehnic.

„Am avut și eu ofertă de la Craiova când eram în România. Am fost sunat de tatăl lui Adi, care era privat de libertate. Am fost sunat și de băiat, mi s-au părut oameni echilibrați.

Dar și mie mi s-a impus să îl țin pe acel preparator fizic (n.r. – Dan Vasilică). Am refuzat, nu se punea problema. A fost o ofertă foarte bună, peste cea a Clujului, cu o bază sportivă ce nu am văzut în viața mea, serios.

Am refuzat pentru că voiam în străinătate, dar a spus că acest om voia să facă parte din staff-ul meu, ceea ce nu există. Eu am 7 băieți în staff-ul meu, nu o să îi las pe drumuri, sunt de 10 ani cu mine, merg peste tot cu mine.

Dacă ei nu sunt mulțumiți, fac în așa fel încât să fie bine, sau renunț la contract, că nu pot să las pe stradă un om care mie îmi face numai bine.

Nu cred (n.r. – să existe un informator al patronului). Dar nu am insistat, deși cred că reușeam dacă insistam. Dar, în prima fază, așa era”, a spus Marius Șumudică, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.