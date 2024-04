Marius Șumudică anunță că se schimbă: Mi-am propus să fiu altfel

Antrenorul Marius Șumudică ar putea ajunge, în sfârșit, așa cum își dorește, pe banca Rapidului. Preferatul suporterilor spune că s-a schimbat și că se va concentra doar pe meserie.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit. Pun în paranteză comportamentul meu neadecvat, exuberant la un moment dat, ieșit din tiparul unui antrenor de fotbal.

Vreau să spun un singur lucru. Nu fac promisiunea asta doar ca să ajung la Rapid sau ca să-i intru în grații domnului Șucu. Eu mi-am propus, îmi propun și cred că s-a văzut în ultimul timp, că de 3 luni nu am mai apărut absolut nicăieri…

Mi-am propus ca Șumudică să fie alt Șumudică. Mi-am promis mie și vă promit și vouă că nu o să mai vedeți un Șumudică care să danseze, care să atragă doar lucrurile negative din partea foarte multor oameni care fac comentarii.

Eu consider că astfel de manifestări nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Sunt de acord. Mi-a spus-o un mentor de-ai mei, Mircea Lucescu, pe care-l venerez.

Eu trebuie să mă concentrez mai mult la meseria de antrenor, să fiu mult mai concentrat la ce fac, pentru că potențialul meu este foarte mare. Consider că am un potențial foarte mare, cred că pot da fotbalului mult, mult, mult mai mult decât am dat până în momentul de față”, a afirmat Șumudică la „Fotbal Club”, pe DigiSport.