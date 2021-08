Marius Șumudică, așteptat la noua echipă! Ce club îl „vânează” pe antrenorul CFR-ului

Tehnicianul român în vârstă de 50 de ani nu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale, astfel că eșecul usturător din Serbia, 0-4 cu Steaua Roșie Belgrad, a aruncat în aer vestiarul celor de la CFR Cluj!

Plecarea lui Marius Șumudică din Gruia este tot mai vehiculată în ultima perioadă, însă antrenorul pare că nu duce lipse de oferte. Deși a fost adus de către campioana României în această vară, Șumudică poate părăsi rapid formația „feroviară”, din cauza rezultatelor sub așteptări din actuala campanie europeană.

Potrivit presei din străinătate, românul este așteptat să se reîntoarcă în Superliga Turciei, la Kayserispor, formație pe care a mai antrenat-o în perioada 2017-2018. Conform Ajansspor.com, Șumudică se află în capul listei bașkanului de la formația turcă, Berna Gözbaşı, alături de Bülent Korkmaz.

„Preşedintele Gözbaşı se va întâlni cu Bülent Korkmaz şi Marius Şumudică”, a anunţat sursa citată.

Ce spunea Marius Șumudică despre o eventuală întoarcere la Kayserispor

Despre Kayseri, este prima echipă care m-a adus în Turcia. Este echipa din inima mea, nu uitați asta vreodată. Vreau să spun ceva pentru fanii lui Kayseri. Acum îl respect pe antrenorul lor deoarece are contract cu ei, lucrează acolo. Sunt un antrenor liber, am câteva oferte, am refuzat unele oferte, chiar și ieri am refuzat FCSB, una dintre cele mai bune echipe din România, din cauză că mintea mea este la Turcia.

Când vreun club, dar în special Kayseri, are nevoie de antrenor, sunt gata să mă întorc. Ei mi-au dat șansa să merg în Turcia și să arăt cine este Șumudică. Nu uitați, Șumudică este Șumudică. E nebun, dar e nebun pentru fotbal și nebun să se lupte cu toți pentru clubul lui. Fani din Turcia: vă iubesc, sunteți în inima mea! Mereu când vin în Turcia să lucrez, ofer 100% pentru clubul meu. Toate cele bune!”, spunea în urmă cu mai multe luni Marius Șumudică.