Marius Șumudică, după prima înfrângere la Yeni Malatyaspor: „Avem o problemă în interior”

Formaţia Yeni Malatyaspor, antrenată de Marius Şumudică, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Kasimpaşa, într-un meci din etapa a 11-a a campionatului Turciei.

După meci, antrenorul român a recunoscut că mai are nevoie de timp pentru a îmbunătăți jocul echipei sale.

”Nu am înţeles ce s-a întâmplat azi. Am jucat mai ofensiv decât în partidele cu Adana şi Altay. În prima repriză am jucat bine, dar după ce am primit gol din corner, moralul nostru nu a mai fost acelaşi. Mai am de muncit clar, e doar a treia mea săptămână aici. E clar şi că avem o problemă în interior, dar nu-mi voi critica niciodată jucătorii în faţa presei”, a mărturisit Şumudică, citat de malatyatarafsiz.com.

Înfrângerea cu Kasimpașa a fost prima suferită de Marius Șumudică pe banca tehnică a lui Yeni Malatyaspor, formație pe care a preluat-o la începutul lunii octombrie. Yeni Malatyaspor ocupă locul 13 în clasament, cu 12 puncte, iar Kasimpaşa este pe 16, cu 9 puncte. Pe prima poziţie se află Trabzonspor, care are 27 de puncte.

