Marius Șumudică, îndragostit de un jucător român: „Poți să-i dai libertate ca unui volant în spatele unui vârf”

Marius Șumudică urmărește intens campionatul României. Recent, tehnicianul a fost impresionat de prestațiile lui Octavian Popescu, tânărul fotbalist de la FCSB.

Golurile, pasele, fazele create și tot ceea ce a reușit Octavian Popescu până acum, au atras atenția lumii fotbalului din România. Marius Șumudică l-a comparat pe Tavi cu celebrul Ilie Dumitrescu.

Tavi Popescu, lăudat de Marius Șumudică

„Rar mi-a fost dat să văd un jucător, poate doar Rareș Ilie de la Rapid, dar la o scară mai mică, să facă totul perpendicular pe poartă. Nu prea am mai văzut. Poate Mihăilă care a plecat deja în Serie A și a reușit să facă lucrul ăsta, poate Man în anumite momente ale jocului, dar le făcea numai pe piciorul stâng. Octavian Popescu face lucrurile astea, la primul gol la meciul cu Farul șutează cu piciorul stâng.

El destabilizează. Gândiți-vă la Ilie Dumitrescu. Sunt jucători de bandă care trebuie să simtă linia laterală după care intrau în interior. El este un jucător care poate fi folosit inter, poți să-i dai libertate ca unui volant în spatele unui vârf. Are șut, are ambele picioare și cred că are inteligență în joc, ceea ce este o calitate rar găsită, să simți unde ajunge mingea.

De asta el se și întâlnește cu mingea și își creează meci de meci ocazii de a marca. Cred că va face bani mulți dacă pașii vor fi corecți”, a declarat Marius Șumudică pentru DigiSport.

În cele 30 de partide bifate, în acest sezon, în tricoul lui FCSB, Octavian Popescu a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Transfermarkt poziționează cota lui Octavian Popescu în jurul sumei de 1,9 milioane de euro.