Marius Şumudică îşi reconsideră poziţia: ,,Există varianta să antrenez în România”

Marius Şumudică (54 de ani), ultima oară antrenor la turcii de la Yeni Malatyaspor, anunţă că există posibilitatea de a reveni ca tehnician în Liga 1.

Acesta nu ia deocamdată în calcul varianta Rapid, pentru că trupa din Giuleşti se bazează în continuare pe serviciile lui Mihai Iosif, dar precizează cu variante există.

,,Voi lua în considerare orice ofertă pe care să mă bazez. Rapidul are antrenor deocamdată, este Iosif, n-am ce să discut deocamdată, nu se pune problema. La Rapid sunt iubit, acolo este casa mea.

Acolo va fi o zi în care mă voi întoarce. Acolo este inima mea şi acolo probabil că sunt şi iubit. Rapidul face parte din viaţa mea. Rapidul însemnă foarte mult pentru mine, dar în momentul de faţă Rapidul are antrenor, nu se pune niciun fel de problemă şi nu vreau să pun niciun fel de presiuni.

Vom vedea ce se va întâmpla în viitor, Rapid nu e singura opţiune, dar este dragostea pentru acest club. Da, Liga 1 redevine o opţiune. Există varianta să antrenez în România”, a declarat Marius Şumudică, pentru Radio Sport Total FM.

Ce declara Marius Şumudică despre revenirea în Liga 1, după despărţirea de CFR Cluj

Marius Șumudică a ținut capul de afiș atât al publicațiilor din România, cât și din străinătate, după evenimentele petrecute la fosta sa echipă, CFR Cluj!

„Nici acum nu s-a închis rana de la CFR Cluj. A fost un șoc la vremea respectivă! În afară de Rapid, nu mă mai întorc în România… și dacă mănânc pâine cu ceapă. Mi-a fost frică să nu mă ia la trosneală! Nu se poate, e ceva de nedescris. S-a făcut o nedreptate, echipa a fost net superioară cu mine. Nu știu de ce am fost dată afară de la CFR. Nu știu dacă vreun alt antrenor putea să facă mai mult de 21 de puncte, din 21 posibile. Am fost egalat de Young Boys în ultimele minute, am condus la ei și am pierdut într-o atmosferă extraordinară. Am pierdut Europa League și Champions League cu două echipe net superioare.

În Conference, puteam să bat la calificare, dar pot și acum să realizeze asta, cu domnul Petrescu. Alkmaar a vândut cei mai buni jucători, iar CFR are șanse să câștige, mai ales că se vor pune la punct. Pot să meargă mai departe. Dacă vor ieși din Conference, va fi un eșec, după ce au părăsit și Cupa României. Să te duci să joci cu Hoban și să nu-l folosești pe Ciobotariu. Hoban are drept de joc doar la Liga 3, așa că a fost un semn de întrebare! Eu n-aș fi sacrificat Cupa, așa cum a făcut Dan. În Conference, ei au făcut un punct din șase. Eu le doresc să ia titlul, dar cifrele îmi dau dreptate”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport, în luna octombrie.