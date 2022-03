Marius Șumudică l-a ironizat pe Adrian Mutu: ”Dacă s-a iritat, să-și dea cu alifie!”

Marius Şumudică a fost numit, miercuri, în funcţia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Shabab FC. Marius Șumudică a plecat spre Arabia Saudită.



Marius Șumudică a fost întrebat înaintea plecării despre situația de la Rapid și nu s-a putut abține să-i răspundă lui Adrian Mutu, care a fost ,,iritat” de spusele lui Șumudică la numirea sa pe banca Rapidului.

Cu mine, Rapid nu a luat legătura și nu s-au purtat negocieri, nu am fost întrebat nimic. Ce să aleg?” , a spus Marius Șumudică.

,,Celor de la Rapid le doresc baftă. Și lui Mutu. Nu am… A fost ceva de moment, eu nu sunt ranchiunos. La adresa lui Mutu nu am avut critici. Este antrenor… Dacă s-a iritat, să-și dea cu alifie. Poate-i trece. Nu este nicio problemă.

Marius Șumudică a vorbit și despre următoarea provocare profesională, la Al Shabab, formația de pe locul patru, pe care o privește cu entuziasm. Tehnicianul a transmis că negocierile au decurs trei ore, iar oficialii grupării saudite i-au acceptat toate dorințele.

,,Sincer, nici nu am avut timp să mă relaxez. A venit această ofertă și nu puteam s-o refuz. Am activat un la acest club și provocare e foarte mare. E echipă calificată în Liga Campionilor Asiei, joacă în semifinalele Cupei și e pe locul 4, cu șanse de a termina pe podium.

Negocierile au durat 2-3 ore, cei de acolo mi-au acceptat tot. Sunt oameni care mă cunosc, am lucrat cu ei. Clubul are cel mai pun președinte din zona Golfului. Ne-am înțeles imediat”, a transmis Marius Șumudică.