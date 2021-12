Marius Șumudică, mesaj clar după ce a ajuns pe ultimul loc în Turcia: „Este un moment dificil”

În urma eșecului suferit în fața celor de la Fenerbahece, scor 0-2, Malatyaspor este ”lanterna roșie”, cu doar doar 15 puncte strânse, după 19 jocuri disputate.

Cu ocazia Anului Nou, tehnicianul de 50 de ani a avut un mesaj pentru suporterii de la Yeni Malatyaspor, care trec prin momente dificile în prezent, dată fiind forma sportivă dezamăgitoare a echipei pe care o susțin.

”Salutare tuturor fanilor Malatya și tuturor suporterilor de fotbal de acolo. Nu mă voi ascunde, nu o fac niciodată și vin în fața voastră cu cele mai bune intenții. Este un moment dificil pentru noi, dar muncim pentru a schimba lucrurile. Să sperăm că Anul Nou va aduce ceea ce ne-a lipsit în 2021”, a transmis Șumudică, prin intermediul contului său de Twitter.

Hello to all Malatya fans and to all football supporters out there. I won't hide, I never do and I come in front of you with the best intentions. It's a difficult moment for us, but we work to turn things around. Let's hope the New Year brings what we missed in 2021. pic.twitter.com/ZFg3iT6T4d

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) December 27, 2021