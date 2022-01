Marius Șumudică, mesaj de ultim moment cu privire la Yeni Malatyaspor: „Am lucrat din greu”

Marius Șumudică (50 de ani) are o misiune dificilă la Yeni Malatyaspor. După 19 runde, Yeni Malatyaspor ocupă locul 20, ultimul în Turcia, cu 15 puncte, trei în spatele lui Altay, formația de pe poziția a 16-a, ultima care asigură menținerea în prima divizie.

Antrenorul român le-a transmis un mesaj suporterilor echipei Yeni Malatyaspor cu privire la viitorul său.

„Am rămas la Malatya pentru voi. Am lucrat din greu pentru a face ca lucrurile să meargă bine de când am fost pus în funcție și am vrut să continui munca începută pentru a o ține pe Malatya în prima ligă. Am promis că o să lupt până la final și asta o să fac„, a scris Marius Șumudică pe Instagram.