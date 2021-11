Marius Şumudică, nervos după a treia înfrângere la Malatyaspor: ,,Nu e posibil aşa ceva! Cu cine să joc?”

Marius Şumudică a ajuns la a treia înfrângere pe banca lui Malatyaspor. Formaţia sa a fost învinsă în Superliga Turciei de către Giresunspor, scor 0-1.

La finalul meciului, Marius Şumudică a răbufnit. Acesta spune că adversarul nu a avut nicio ocazie şi a reuşit să înscrie doar din penalty. Tehnicianul susţine că îi este greu să facă rezultate, având în vedere că are încontinuu probleme cu accidentaţii.

,,Nu meritam să pierdem azi. Am jucat bine, îmi felicit băieții pentru că au luptat. Azi am avut ghinion. Nu e posibil să primești un gol din penalty… Giresun n-a avut nicio ocazie. Noi am avut bară. De asemenea, la încălzire se accidentează Wallace, Tetteh e accidentat, Ndong e suspendat. Cu cine să joc? Mă uit pe bancă și am doar jucători tineri. Am folosit jucători care n-au evoluat niciodată în Super Lig.

Azi am pierdut 4-5 jucători din primul 11. E foarte greu să faci rezultate cu Malatyaspor așa. Îmi pare rău, nu vreau să vorbesc despre cine a făcut lotul, echipa, dar îmi este foarte greu ca zilnic să îmi fie teamă să fac antrenament ca cineva să nu se mai accidenteze.

A fost și ghinion. Cu Kasimpasa, pentru un centimetru, am pierdut golul lui Tetteh. Dacă era 1-0 pentru noi, era altă poveste. Azi am avut ocazii, am avut bară, au fost și anumite faze pe care nu știu de ce nu le-a verificat VAR-ul, acest arbitru, care e cel mai bun din Turcia. La noi, o singură lovitură, direct penalty. Ok, e posibil să fie penalty, dar și la noi au fost multe faze discutabile, iar în ultimele patru meciuri nu au fost nici măcar o dată la monitorul VAR. Asta e viața, muncesc, dau tot ce pot. Îmi pare rău, e foarte dificil. N-am mai întâlnit în toată cariera mea o situație ca asta. Am 20 de ani de antrenorat, dar niciodată nu am pățit să pierd jucători așa, să am acest ghinion.”, a declarat Marius Şumudică, pentru beIN Sports.