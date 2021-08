Marius Șumudică nu a fost lăsat să intre în incinta bazei de pregătire a echipei CFR Cluj. Antrenamentul programat la ora 11:00 a fost mutat de patronul Neluțu Varga la ora 17:00.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt un angajat al clubului. Eu sunt antrenorul echipei, vă rog frumos să-mi dați drumul. Eu filmez că nu mă lăsați să intru ca să am dovezi. N-am pățit în viața mea așa ceva.

Să vin la program și să nu mi se permită să intru. Să nu mi se permită să intru în bază. Eu sunt antrenorul echipei, nu m-a anunțat nimeni oficial. Am venit la antrenament, este programul echipei. Eu am venit cu o oră jumătate înainte și nu sunt lăsat să intru în bază. Nu am vorbit cu patronul echipei. Zici că am venit pe plantatie și muncesc la negru„, a declarat Marius Șumudică.

Ratarea calificării în grupele Europa League a dus la demiterea staff-ului tehnic în frunte cu Marius Şumudică şi a preşedintelui Marian Copilu, iar după meciul cu Steaua Roşie Belgrad a avut loc o bătaie în vestiarul echipei ardelene.