Marius Şumudică, resemnat după o nouă înfrângere la Malatyaspor: ,,Îmi e foarte greu în aceste condiţii”

Yeni Malatyaspor, formaţie antrenată de Marius Şumudică, a pierdut un nou meci în Superliga Turciei, scor 0-1, în deplasarea de la Rizespor.

După al şaptelea meci la rând fără victorie în campionat, Marius Şumudică a reacţionat la conferinţa de presă. Tehnicianul spune că îi este foarte greu să lucreze cu lotul pe care îl are la dispoziţie în acest moment. Echipa românului are în componenţă mai mulţi jucători tineri, în timp ce Marius Şumudică este un tehnician care se bazează de obicei pe fotbalişti cu experienţă, pentru a produce rezultate.

,,Nu am reușit să avem ocazii mari, doar acea minge a lui Tetteh. Rizespor a avut câteva șanse, dar nu au fost poziții clare de gol. La ei, cinci jucători au intrat de pe bancă, iar unul dintre ei a marcat.

Eu am făcut o schimbare în minutul 85 pentru că am rezerve foarte tinere și neexperimentate, au sub 20 de ani. Îmi este foarte greu în aceste condiții. Am nevoie de jucători experimentați. Este o mare criză la Malatya.”, a declarat Marius Şumudică, potrivit Sporx.

După al şaptelea meci la rând fără victorie în Superliga Turciei, formaţia lui Marius Şumudică a ajuns pe locul 19 în Superliga Turciei, cu doar 14 puncte acumulate din cele 17 jocuri.