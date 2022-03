Marius Șumudică s-a întors pe banca tehnică! Antrenorul a fost prezentat la noua sa echipă: „Îmi lipsea fotbalul”

Marius Șumudică (51 de ani) a fost prezentat pe banca tehnică a echipei saudite Al-Shabab.

Antrenorul român era liber de contrac din 7 februarie, când s-a despărțit de Yeni Malatyaspor, din prima ligă turcă. Românul a mai pregătit această echipă în sezonul 2018-2019, echipa clasându-se pe locul cinci în campionatul din Arabia Saudită. În 32 de meciuri, a înregistrat 16 victorii, nouă remize și șapte înfrângeri.

Șumudică a semnat un contract cu Al-Shabab până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire, potrivit digisport.ro. După 25 de etape din campionatul Arabiei Saudite, Al-Shabab ocupă locul 4, cu 47 de puncte, la 13 puncte de liderul Al-Ittihad, echipa pregătită de către Cosmin Contra.

„Este o plăcere să revin! Al Shabab este o echipă care m-a făcut să mă simt respectat şi iubit. Voi avea şansa să lucrez din nou cu unul dintre cei mai buni preşedinţi pe care i-am avut în carieră şi să antrenez jucători fantastici. O onoare să lupt pentru fani atât de tari. Să trecem la treabă!

Un mulţumesc călduros tuturor fanilor Al Shabab, care mi-au trimis multe mesaje în ultima săptămână. Am simţit mereu că exista o conexiune între noi. Aveţi un loc special în inima mea. Voi da tot ce am mai bun pentru voi şi pentru club”, a transmis antrenorul, pe Twitter.

