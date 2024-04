Marius Șumudică și-a anunțat revenirea: „Voi prelua o echipă”

Antrenorul român Marius Șumudică este fără angajament de luna, când a plecat de la Gaziantep.

Marius Șumudică va pregătid in vară o echipă, deoarece nu vrea să ia una din mers

El a refuzat, în această perioadp, mai multe oferte, dar este decis să revină la cârma unei echipe.

„La vară, cu siguranță voi prelua o echipă. Am avut ceva contacte și în România, și în străinătate, dar e clar că urma să semnez pentru perioada asta scurtă de două luni plus încă un an cu anumite clauze.

Nu mi-aș dori să iau o echipă din mers pentru că n-aș vrea să ies și să critic foștii colegi. Suntem puțini, din ce în ce mai puțini antrenori români, eu știu ce am trăit în Turcia, știu ce presiune se punea pe mine și câți își doreau să vină în locul meu”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.