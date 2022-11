Marius Șumudică știe de ce Argentina a fost învinsă de Arabia: „Să-și ceară scuze și să vorbească mai frumos despre fotbalul din Saudi!”

Arabia Saudită a oferit supriza începutului de Campionat Mondial. Saudiții au învins-o pe Argentina cu scorul de 2-0.

Marius Șumudică, tehnicianul român, a explicat motivul pentru care Messi și naționala sa au fost învinși de Arabia.

„Să-și ceară scuze și să vorbească mai frumos despre fotbalul din Saudia!”

„Ar trebui să le fie rușine celor care scriu că antrenorii români se duc să lucreze la cămile, să antreneze cămile. Să-și ceară scuze și să vorbească mai frumos despre fotbalul din Saudia.

A învins astăzi o echipă bine pregătită, formată numai din jucători locali, toți în Saudia. Forța grupului a învins orice individualitate, în speță, azi, Messi. Am observat sacrificiu, dorință, s-a observat valoarea campionatului saudit”, a declarat Marius Șumudică, pentru Digi Sport.

„Sunt mândru că am lucrat cu acești jucători. Asta înseamnă Saudia!”

„Numai eu știu câți antrenori se chinuie să ajungă în Saudia. Șumudică, la cămile… păi, eu antrenez într-o țară cu baze de pregătire, cu infrastructură făcută de Guvern.

Am avut azi doi jucători pe care i-am avut la Shabab, nr 17, Hassan Tambakti (23 de ani), fundasul central care a scos mingi incredibile, cel mai bun de pe teren, și numărul 18, Nawaf Al Abed, care a intrat pe parcurs, dar care la 33 de ani a arătat ce valoare are. Când am ajuns eu la Shabab el nici nu juca acolo.

Sunt mândru că am lucrat cu acești jucători. Asta înseamnă Saudia”, a mai spus tehnicianul, pentru sursa citată.