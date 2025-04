Marius Șumudică surprinde înaintea semifinalei Cupei României: „Plecăm cu șansa a doua în meciul cu Hermannstadt”

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația FC Hermannstadt, miercuri, de la ora 19:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, într-o partidă din semifinalele Cupei României.

„Se îndreaptă un pic balanța spre ei”, avertizează tehnicianul

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Marius Șumudică, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că formația sa are șansa a doua în meciul din semifinalele Cupei României cu FC Hermannstadt, deoarece adversarii au câștigat ultima partidă directă, acum beneficiază de avantajul terenului propriu și joacă de mai mult timp împreună.

‘Este o partidă eliminatorie care nu îți dă șansa unui joc retur. Jucăm pe terenul adversarei și nu avem amintiri plăcute de aici, pentru că ultimul meci la Sibiu l-am pierdut (n.r. – 0-1, în sezonul regulat al Superligii). Dar mâine, în 90, 120 de minute sau după loviturile de departajare, trebuie să ne calificăm. Ăsta este scopul pentru care am venit la Sibiu. Știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Din punctul meu de vedere, plecăm cu șansa a doua în această semifinală. Hermannstadt are prima șansă, iar argumentele sunt că ne-au bătut aici ultima oară, joacă de mult timp împreună, au același antrenor de 3-4 ani, meciul e la ei acasă… și atunci se îndreaptă un pic balanța spre ei. Dar noi suntem pregătiți, am venit să luptăm. Suntem la un pas de finală, vom vedea la sfârșit cine se va bucura’, a afirmat Șumudică.

‘Eu nu am niciun fel de presiune. Sigur că e obiectivul nostru și s-a pus mereu accent pe câștigarea unui trofeu. Noi venim și după un joc nereușit acasă cu ‘U’ Cluj în care am pierdut (0-2). Am încercat să îi scot pe jucători din starea în care se aflau, iar mâine sper să arătăm o altă față, să dăm dovadă de bărbăție, să arătăm dorință de victorie, pentru că o victorie mâine te pune cu o mână pe toarta trofeului. Astea sunt meciuri care se joacă cu sufletul, nu mai depinde de nimic. Eu voi face tot ce ține de mine să ne calificăm, să îi fac pe suporteri să se întoarcă fericiți acasă. Dacă voi putea, bine, dacă nu, asta este’, a adăugat el.

Antrenorul a menționat că este în continuare supărat după ultimul meci, cel cu Universitatea Cluj, pierdut cu 0-2, pe teren propriu, în Superligă.

‘Pentru mine n-au existat Sărbători … eu m-am închis într-o cameră în mansardă spre rușinea mea. Cer scuze cu ocazia asta familiei mele, părinților și celorlalți. Dar pentru mine n-au existat Sărbători după meciul cu ‘U’ Cluj. Fiecare trăiește cum poate, eu probabil m-am dedicat acestui sport, acestui club și probabil sunt cel mai mare idiot că sunt singurul care sufăr. Eu de cinci zile am telefonul închis și nici nu vreau să-l mai deschid. Nu știu, probabil încă nu sunt pregătit să gestionez eșecurile. Iar pentru un antrenor e o calitate să știe să gestioneze eșecul. Dar eu nu sunt pregătit pentru asta. Eșecul cu ”U Cluj a durut enorm și ar trebui să îi doară la fel pe toți cei implicați. Dar am văzut că unii au trecut ușor peste acest eșec’, a explicat Marius Șumudică.