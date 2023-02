Marko Dugandzic i-a înțepat pe cei de la CFR Cluj! Ce a spus despre titlul de golgeter

Atacantul croat Marko Dugandzic este golgeterul Rapidului, cu 12 goluri marcate în acest sezon în campionat, dintre care 6 din penalty.

„Mă simt bine că am înscris mai mult decât cei mai buni marcatori ai celor de la CFR Cluj”, a spus Marko Dugandzic

Dugandzic a ajuns la Rapid pe 22 iulie, după ce în prima rundă a fost titular în meciul câștigat de CFR Cluj chiar împotriva giuleștenilor, cu 1-0. Primul gol l-a marcat în Etapa a 2-a, deschizând scorul în meciul cu FCSB.

În runda a 22-a, el a devenit al doilea jucător care realizează un hat-trick în actuala ediție de campionat, punctând de 3 ori în meciul cu Sepsi. Primul a fost Popadiuc, de la Chindia, în ultima etapă a turului, cu FC Voluntari.

Dugandzic spune că nu se gândește la titlul de golgeter, chiar dacă este la doar două reușite de italianul Andrea Compagno, care a punctat de cinci ori pentru FC U Craiova 1948 și de 9 ori pentru FCSB.

„Nu am un obiectiv personal, vreau să joc cât mai mult, să ajut cât pot echipa şi apoi, pentru că sunt atacant, să şi marchez. Sunt fericit că sunt la Rapid, sunt sănătos, iar echipa merge bine.

Nu sunt concentrat pe clasamentul golgheterilor, însă încerc de fiecare dată să dau totul pe teren. Până la urmă este un sport de echipă şi cel mai important lucru este ca echipa să joace bine.

Mă simt bine că am înscris până acum mai mult decât cei mai buni marcatori ai celor de la CFR Cluj. Însă CFR practică un joc specific şi nu e uşor să marchezi acolo. Însă eu sunt fericit cu numărul de goluri marcate şi sper că voi continua aşa”, a spus atacantul rapidist.

„Următoarele două meciuri sunt decisive pentru noi”, recunoaște Marko Dugandzic

Pentru Rapid urmează două meciuri pe teren propriu, cu FC Voluntari și FC U Craiova 1948. Dugandzic spune că partidele sunt decisive în ceea ce privește prezența echipei antrenată de Adrian Mutu în play-off.

„Fiecare meci este greu, jucăm acasă în faţa propriilor suporteri şi consider că am pregătit meciul cât se poate de bine. Ne dorim să câştigăm, bineînţeles. Am văzut ultimele meciuri ale celor de la Voluntari, cu U Cluj şi CFR Cluj, le-am analizat jocul împreună cu staff-ul, aşa că suntem pregătiţi.

Următoarele două meciuri sunt decisive pentru noi în vederea play-off-ului. Însă o luăm pas cu pas. Încercăm să câştigăm mâine şi vom vedea apoi ce se va întâmpla în următorul meci”, a încheiat el.