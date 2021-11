Martorul care a chemat Poliția după accidentul în care a fost implicat Gigi Becali: „Era cu Maibachul și a făcut asta!”

Un martor al accidentului în care au fost implicați Gigi Becali și Ionuț Luțu, în această dimineață, a vorbit despre impactul dintgre cele două mașini.

„Am fost in spatele lui. Era cu Maibachul. Venea dinspre Aviatorilor și a făcut stânga pe dublă continuă, iar Loganul venea dinspre Victoriei, a vrut să intre pe acea stradă și a tăiat fața Loganului. Am anunțat un echipaj de la Victoriei și au plecat către accident”, le-a spus acesta polițiștilor, potrivit ProSport.

Patronul FCSB se afla pe locul din dreapta față iar în urma impactului nu au existat victime. Șoferul vinovat a fost cel care a tamponat mașina în care se afla Becali. În urma testării cu etilotestul, rezultatul pentru conducătorul auto, a fost de 0,18mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit G4Media.