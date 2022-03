Mărturie incredibilă despre noua perlă a lui Gigi Becali: „Se juca cu paharele, nu-i mai ajungeau”

Ștefan Târnovanu a devenit titularul postului de portar la FCSB după ce Andrei Vlad a fost scos din echipă la cererea lui Gigi Becali, în urma greșelilor repetate.

Tânărul goalkeeper al roș-albaștrilor a fost lăudat pentru ambele prestații ale sale din acest sezon în care Toni Petrea a mizat pe el din primul minut. Târnovanu a închis poarta cu Sepsi și FC Voluntari. Venit de la Poli Iași, acesta a intrat și în grațiile lui Gigi Becali, însă trecutul său l-ar speria pe finanțatorul vicecampioanei României. Fost antrenor cu portarii la moldoveni, Benone Dohot, a povestit cum a fost adus Târnovanu pe linia de plutire după câteva ieșiri în decor.

„Târnovanu nu făcea multe prostii, dar l-am mai prins cu una cu alta, cu țigărica. La Iași, eram cu Stoican după un meci, și ne-am oprit după un meci la un pahar de vin, la o friptură. Târnovanu meu stătea în dreapta lui Stoican și se juca cu paharele, nu-i mai ajungeau paharele. Stăteam vizavi de el și tot îi făceam semn să iasă afară. Până la urmă a ieșit afară și l-am «reglat» puțin din palme.

L-am luat din școala generală și l-am dus până când a plecat de la Iași la 19 ani. Nu a fost promovat la echipa mare decât mine la 17 ani, dar până atunci tot eu m-am ocupat de el. Eu mi-am pus amprenta cel mai mult, dar au fost și ceilalți colegi ai mei care au muncit cu el. Se trage dintr-o familie de oameni muncitori, care i-au oferit totul, pe măsura câștigurilor lor. L-am luat sub aripa mea, eu am fost ca un doilea tată pentru el, mergem la școală după el”, a menționat fostul goalkeeper pentru Gsp.

Acesta a explicat și de ce crede că Andrei Vlad a ajuns să gafeze atât de des. Și a povestit cum a trecut Târnovanu peste un moment greu în cariera sa.

„Eu am constatat că psihic nu stă bine. Vă spun o problemă pe care a întâmpinat-o Ștefan. Unul dintre antrenorii de la Iași l-a scos din lot după un meci. A luat un gol stupid, și antrenorul l-a scos afară din lot. Era un antrenor care la toate echipele s-a temut, a acuzat tot timpul că este «vândut».L-a scos afară și mi-a zis să nu-l mai primesc la antrenament. Mă durea inima, era copilul meu căruia i-am spus că n-are voie să intre pe stadion.

Știți cum am procedat? Făceam antrenament de dimineață cu echipa, iar după-amiaza veneam pe ascuns și făceam antrenamente cu el, doar noi doi. A fost incredibil, spuneai că nu s-a întâmplat nimic cu el! Îmi venea să-l omor, să-l bag în pământ, iar el nu avea nicio treabă, nu îl afecta cu nimic. Portarul cu calitatea asta are toate șansele să ajungă în vârf. Eu am fost portar și știu cum e, când luam un gol stupid tot meciul eram terminat. El n-are nicio problemă”, a mai punctat Dohot.