Mărturii terifiante ale unei foste sportive din România medaliată cu aur: „Mă bătea și câte o săptămână! Mă atingea pe sâni și pe fund”

Marilena Vlădărău – Perețeanu (58 de ani) vorbit despre abuzurile la care a fost supusă de antrenorul lotului național de la acea vreme, Bela Karoly (79 de ani).

Bucureșteanca a făcut parte din echipa de gimnastică în perioada 1977-1981, până la evadarea în SUA a celor doi antrenor. A obținut medalia de argint la Europenele din 1978 Strasbourg, aurul la Fort Worth 1979, iar la Olimpiada de la Moscova 1980, a fost rezervă.

„Am mers mai întâi la o competiție în Norvegia, știam că revenim acasă după cinci zile, dar Bela ne-a strâns și, prezentându-ne-o ca pe o favoare, ne-a transmis că nu ne mai întoarcem în țară pentru campionatele naționale și mergem direct spre SUA. Urma să parcurgem înainte un turneu lung prin Germania, Anglia și Mexic. (…)

Hrana era aproape zero! La micul dejun, o feliuță de șuncă prin care te uitai și un pahar cu lapte, dacă-l apucai. Când bătea Bela cu palmele în masă că s-a terminat, trebuia să te ridici imediat și să pleci. La prânz, un castron de salată chioară, fără absolut nimic pe ea, iar seara un măr. Asta dacă lucrai bine la antrenamente. Dar, cum nu era de obicei mulțumit, sărea și mărul din schemă.

Sigur, așa că am găsit deseori o cale să ne potolim foamea cât de cât. Goleam noaptea tot ce prindeam prin bucătărie, ne luam porția de bătaie când ne prindeau, dar ne asumam riscul.

În vasul de la WC! Înveleam într-un plastic ciocolata, napolitanele sau te miri ce altceva, socotind că acolo nu le va găsi nimeni. A funcționat rețeta o perioadă, până s-au prins de truc și, evident, a urmat o corecție extraordinară. Dar ce mai conta una în plus! Când am ajuns în SUA, arătam efectiv precum niște ființe subnutrite aduse din Somalia. Foarte bine pregătite sportiv, dar înfometate îngrozitor”, a declarat Marilena Vlădărău – Perețeanu, potrivit playsport.ro.

Bela Karolyi a fost acuzat că îşi bătea gimnastele.

„La un salt mă lăsa în pace, la celălalt mă bătea de la saltea până la locul de plecare. Doar peste ceafă îmi trăgea! Atunci chiar m-am uitat pe un ceas din sală. ‘Ia să vedem cât timp poate să mă caftească!’. O oră necontenit a durat! La un moment dat am simțit cum începe să-mi curgă sângele pe șira spinării și am început să plâng. S-a răstit la mine: ‘Ieși afară, vaco!’. Adevărul e că îmi plăcea mult să-l enervez, fiindcă știam că oricum o încasez, dar măcar aveam satisfacția că-l scot din pepeni. Când îți scăpa însă una, zburai jumătate de metru. Eu și Trudi Eberle am fost clientele preferate. Câte o săptămână ne băga în malaxor dacă-i picam cu tronc”, a mai spus declarat Marilena Vlădărău – Perețeanu, pentru sursa citată.

„După ce mi-a tras o bătaie, mi-a spus că sunt o vacă grasă, m-a dus în fața oglinzii, mi-a pus mâna pe sâni, pe fund. ‘Uite cum arăți! Cine dracu’ o să se uite la tine? Niciun bărbat!’. Scena asta m-a dărâmat și m-a marcat în timp. M-a lovit direct în suflet, în minte. Nu înțelegeam de ce arăt rău, că abia dacă aveam 40 de kilograme. Mi-era frică să merg oriunde se aflau și bărbați. Mă simțeam inferioară. Am reînvățat însă în timp să mă iubesc, să mă înțeleg, să mă apreciez. Înainte, procedam cu mine exact cum procedau antrenorii. Mă biciuiam singură la fel cum o făcea Bela. Mulțumesc însă lui Dumnezeu că m-a ținut, totuși, pe picioare în lagărul lui Karoly”, a conchis Marilena Vlădărău – Perețeanu.