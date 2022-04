Max Verstappen câștigă Marele Premiu de Formula 1 al Regiunii Emilia Romagna – Prima dublă pentru Red Bull Racing

Plecat din pole-position, Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna, pe circuitul de la Imola. Olandezul bifează a doua victorie din acest sezon.

Podiumul a fost completat de Sergio Perez (RED BULL Racing) și de Lando Norris (McLaren).

Charles Leclerc (Ferrari), liderul clasamentului piloților, a pierdut controlul monopostului Ferrari în turul 53, când se afla pe locul al treilea) și a ocupat locul al șaselea la finalul cursei. Carlos Sainz, a abandonat după ce s-a tamponat cu Daniel Ricciardo în primul tur.

The Aussie has got going again but the Spaniard is beached in the gravel and out of the race

LAP 54/53

Leclerc has gone into the barriers at the chicane!

He’s got going again, returns to the pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h

— Formula 1 (@F1) April 24, 2022