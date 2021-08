Meci incredibil în Liga a 2-a. 14-0 a fost scorul final: „Au jucat binișor. Scorul nu reflectă adevărul din teren”

Meciul dintre FC Buzău și Unirea Constanța disputat sâmbătă, în Liga a 2-a, din etapa a 5-a, s-a încheiat cu scorul de 14-0!

Echipa din orașul de la malul mării a dat afară toți jucătorii cu care a început campionatul Ligii a 2-a. Astfel, deplasarea la Buzău a fost făcută cu juniori născuți în 2004 sau 2005.

Golurile au fost marcate de Alin Cârstocea (13), Adrian Chică-Roșă (18, 31, 32), Serge Ekollo (23) și Cristian Ciobanu (20, 27, 40) și de alte șase ori în repriza a doua, prin același Serge Ekollo (41, 90), Tudor Oltean (47), Ionuț Neacșu (73, 84) și Dumitru Rogac (79).

Ianis Zicu a format echipa în vară, dar a plecat și el.

”Nu a mai rămas vreun jucător din vechiul lot. S-a calculat, s-a gândit, vrem să jucăm cu jucători care vor să facă performanță, jucători care vor să respecte clubul nostru. Jucătorii care au fost la noi, nu și-au respectat blazonul, așa cum se spunea pe vremea mea.

Nu vor fi marcați de această înfrângere. Fizic, eu i-am motivat, le-am explicat că au jucat contra unei echipe care vrea în Liga 1. Sunt copii de 2004 și 2005, care au ținut oarecum piept. Au jucat oarecum binișor, chiar dacă scorul nu reflectă adevărul din teren.

Am considerat că nu trebuie să facem cheltuieli inutile, mai ales că am deplasat copii care se refac mai repede. E mai bine așa, am mers la Buzău de dimineață. Vom regla în timp, iar suporterii din Mangalia vor fi mulțumiți.

De săptămâna următoare vom funcționa foarte bine și o să vedeți că nu vă mint. Astăzi am mers la meciul de la Buzău cu juniorii, am respectat decizia conducerii, mi se pare corectă chestia asta. A fost un test pentru mine ca antrenor, să pregătesc o echipă de copii, pentru ei a fost primul meci oficial pe anul acesta, dar și de această anvergură, pentru că Divizia B e Divizia B până la urmă, nu?

(N.r. – De ce nu s-au păstrat jucătorii cu care s-a început campionatul?) Nu am reușit, jucătorii aveau anumite pretenții pe care eu nu le-am putut îndeplini”, a spus antrenorul Unirii Constanța, Dumitru Faitaș la Metropola TV.