Meciul de adio al Generaţiei de Aur: Dorinel Munteanu: Am intrat în istorie şi vom rămâne în istorie

Doriinel Munteanu a declarat, sâmbătă seară, că nu se aştepta ca atmosfera la meciul Generaţiei de Aur să fie atât de frumoasă.

”Eu cred că am vrut să demonstrăm că încă mai putem şi la vârsta noastră. Atmosfera? Foarte frumoasă. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Acele momente nu vor fi uitate de nicio generaţie. Chiar generaţia de vârsta noastră, mai tânără şi acum şi mai tânără! Am intrat în istorie şi vom rămâne în istorie. Sper ca naţionala noastră la EURO să obţină ce am obţinut noi la Mondial”, a spus Munteanu la Pro TV.

Generaţia de Aur a făcut spectacol în meciul său de adio, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, învingând selecţionata Legendelor Lumii, cu scorul de 3-2.