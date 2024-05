Meciul de adio al Generaţiei de Aur: Florin Răducioiu – Faptul că atâta lume a venit pentru noi, să ne vadă, e o mare dovadă de recunoştinţă şi respect

Florin Răducioiu, fostul atacant al echipei naţionale a României, a fost emoţionat şi surprins de mulţimea suporterilor veniţi să asiste la meciul de retragere al Generaţiei de Aur.

”Sunt copleşit de atâta admiraţie, recunoştinţă, respect pentru aceşti oameni. Pentru ceea ce am însemnat noi. Sunt cu adevărat foarte emoţionat. E o recunoştinţă din partea acestor oameni minunaţi care au venit. Cred că este un record al acestei arene. Faptul că atâta lume a venit pentru noi, să ne vadă, e o mare dovadă de recunoştinţă şi respect pentru ce am făcut noi. Este incredibil, aproape au trecut treizeci de ani. Eu mă înclin în faţa acestor oameni. Evident că am dori şi noi ca performanţa noastră să fie depăşită cât mai repede. Poate anul acesta, băieţii vor reuşi să iasă din grupe şi după care, cum am făcut şi noi, totul este posibil. Nu mai suntem tineri, nu mai este aşa uşor să ajungi în faţa porţii. dar asta trece în planul secund. După 30 de ani, încă suntem de neuitat, pentru că e o generaţie de neuitat şi prin acest eveniment, rămânem în continuare în istorie”, a declarat Florin Răducioiu pentru PRO TV.

Generaţia de Aur a făcut spectacol în meciul său de adio, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, învingând selecţionata Legendelor Lumii, cu scorul de 3-2.