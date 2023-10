Meciul Farul-Sepsi: Liviu Ciobotariu – Nu arătăm bine deloc! E clar că undeva greşim

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei Sepsi, ştie că misiunea sa este să găsească problemele care au dus formaţia sa în situaţia din acest moment.

„Ca şi exprimare în teren nu am arătat rău. Am făcut o primă repriză destul de bună. Din păcate am primit două goluri care puteau fi evitate. Am vorbit la pauză, am discutat să nu ne mai surprindă cu pasele în spatele nostru. E adevărat, suntem pe o pantă descendentă ca şi rezultate, dar şi ca joc. Nu arătăm bine deloc! Ar trebui să ne strângem, să analizăm bine greşelile, pentru că în felul ăsta nu o să mai putem să câştigăm un meci. Pentru noi a fost un meci greu, pentru că am întâlnit şi campioana României, dar asta nu scuză cu nimic forma noastră slabă. E clar că undeva greşim. Şi individual şi colectiv. Undeva e o problemă şi eu trebuie să găsesc această problemă, pentru că altfel lucrurile se complică”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Echipa campioană Farul Constanţa a învins sîmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Sepsi OSK, într-un meci din etapa a 11-a.